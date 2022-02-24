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    На Одещині окупанти атакували військову частину. Є загиблі (відео)

    Запопередніми даними, командир частини та ще п'ятеро людей загинули - На Одещині окупанти атакували військову частину. Є загиблі (відео)
    Запопередніми даними, командир частини та ще п'ятеро людей загинули
    фото: скріншот відео

    За попередніми даними, семеро поранених

    У Подільському районі на півночі Одещині окупанти атакували військову частину. Вона розташована між Липецьким та Малим Куяльником. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    За попередніми даними, семеро поранених. Командир частини загинув та ще п'ятеро людей, 19 безвісти зниклі, ведуться пошуки в уламках. Важких везуть до міського шпиталю.

    Російська військова техніка, в тому числі броньована, 24 лютого порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках.

    Сьогодні, 24 лютого, близько 5 ранку державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

    Тим часом на Черкащині оголошено евакуацію. Оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

    У МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України. По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

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    Теги: окупанти депутат Олексій Гончаренко
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    На Одещині окупанти атакували військову частину. Є загиблі (відео)