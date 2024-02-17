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На Одещині під час кесаревого розтину померли породілля та немовля

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Одещині під час кесаревого розтину померли породілля та немовля
Породілля та її маля померли на операційному столі
фото з відкритих джерел

Причини смерті жінки та дитини встановлять після результатів судово-медичної експертизи

У Татарбунарах Одеської області у лікарні померли породілля та немовля. Правоохоронці розслідують обставини їхньої смерті. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, до лікарні доправили 40-річну жительку одного із сіл Лиманської громади з неуточненою вірусною інфекцією. Під час обстеження жінки лікарі зʼясували, що вона перебуває на 30-му тижні вагітності. На облік вона не ставала.

У медзакладі стан жінки погіршився і лікарі зробили кесарів розтин – дістали мертву дитину. Породілля померла на операційному столі, попередньо він набряку легень. Причини смерті жінки та дитини встановлять після результатів судово-медичної експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть». Також відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали провадження за ознаками ст. 140ККУ.

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Теги: немовля смерть Одеса

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