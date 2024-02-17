На Одещині під час кесаревого розтину померли породілля та немовля

Породілля та її маля померли на операційному столі

Причини смерті жінки та дитини встановлять після результатів судово-медичної експертизи

У Татарбунарах Одеської області у лікарні померли породілля та немовля. Правоохоронці розслідують обставини їхньої смерті. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

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За даними правоохоронців, до лікарні доправили 40-річну жительку одного із сіл Лиманської громади з неуточненою вірусною інфекцією. Під час обстеження жінки лікарі зʼясували, що вона перебуває на 30-му тижні вагітності. На облік вона не ставала.

У медзакладі стан жінки погіршився і лікарі зробили кесарів розтин – дістали мертву дитину. Породілля померла на операційному столі, попередньо він набряку легень. Причини смерті жінки та дитини встановлять після результатів судово-медичної експертизи.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть». Також відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали провадження за ознаками ст. 140ККУ.

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