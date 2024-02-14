У Києві від ракетного удару загинула дівчина, за життя якої медики боролися тиждень: що відомо про неї

Анастасія Носова працювала менеджером з продажу PRO по роботі з розплідниками Києва та Київської області

Анастасія Носова була «найтяжчою» з усіх поранених у Голосіївському районі

7 лютого, ракетний вибух у багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва забрав життя чотирьох людей, ще 40 були поранені – їх передали під нагляд медикам. Серед них була Анастасія Носова. Її з численними травмами відразу забрали на операційний стіл. Лікарі тиждень боролися за життя жінки, проте сьогодні, 14 лютого, її серце зупинилося.

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Анастасія Носова була власницею розплідника собак породи «мопс», працювала менеджером по роботі з розплідниками в українських компаніях, а також допомагала у порятунку тварин на деокупованих територіях України.

фото: Facebook / Анастасія Носова (Nosova Anastasiia)

фото: Facebook / Анастасія Носова (Nosova Anastasiia)

Катерина Перегуда, подруга загиблої, на сторінці Facebook не змогла стримати емоцій від новини про смерть Анастасії.

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На сторінці Анастасії у соціальних мережах безліч світлин тварин, якими вона опікувалася та з якими проводила час. Також було багато дописів щодо російсько-української війни. Останній допис Анастасія опублікувала саме під час повітряної тривоги 7 лютого, за декілька хвилин до ракетного удару.

Також Катерина Перегуда раніше розповідала деталі трагедії: «Після удару по будівлі дивом вижили всього три собаки, тому що Оксана (подруга Анастасії, яка була з нею – ред.) не витримала їх ниття і вивела на вулицю, не дочекавшись відбою. Коли стояла біля дверей, щоб відкрити їх та зайти у квартиру, все і сталося. На жаль, шість інших собак Насті загинули», – каже киянка.

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Квартира Анастасії Носової вигоріла вщент. За словами рятувальників, вона була епіцентром удару – ракета пролетіла через всю квартиру.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість жертв унаслідок атаки в Голосіївському районі.