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У Києві від ракетного удару загинула дівчина, за життя якої медики боролися тиждень: що відомо про неї

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Києві від ракетного удару загинула дівчина, за життя якої медики боролися тиждень: що відомо про неї
Анастасія Носова працювала менеджером з продажу PRO по роботі з розплідниками Києва та Київської області
фото: Facebook / Анастасія Носова (Nosova Anastasiia)

Анастасія Носова була «найтяжчою» з усіх поранених у Голосіївському районі

7 лютого, ракетний вибух у багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва забрав життя чотирьох людей, ще 40 були поранені – їх передали під нагляд медикам. Серед них була Анастасія Носова. Її з численними травмами відразу забрали на операційний стіл. Лікарі тиждень боролися за життя жінки, проте сьогодні, 14 лютого, її серце зупинилося.

Анастасія Носова була власницею розплідника собак породи «мопс», працювала менеджером по роботі з розплідниками в українських компаніях, а також допомагала у порятунку тварин на деокупованих територіях України.

У Києві від ракетного удару загинула дівчина, за життя якої медики боролися тиждень: що відомо про неї фото 1
фото: Facebook / Анастасія Носова (Nosova Anastasiia)
У Києві від ракетного удару загинула дівчина, за життя якої медики боролися тиждень: що відомо про неї фото 2
фото: Facebook / Анастасія Носова (Nosova Anastasiia)

Катерина Перегуда, подруга загиблої, на сторінці Facebook не змогла стримати емоцій від новини про смерть Анастасії.

На сторінці Анастасії у соціальних мережах безліч світлин тварин, якими вона опікувалася та з якими проводила час. Також було багато дописів щодо російсько-української війни. Останній допис Анастасія опублікувала саме під час повітряної тривоги 7 лютого, за декілька хвилин до ракетного удару.

Також Катерина Перегуда раніше розповідала деталі трагедії: «Після удару по будівлі дивом вижили всього три собаки, тому що Оксана (подруга Анастасії, яка була з нею – ред.) не витримала їх ниття і вивела на вулицю, не дочекавшись відбою. Коли стояла біля дверей, щоб відкрити їх та зайти у квартиру, все і сталося. На жаль, шість інших собак Насті загинули», – каже киянка. 

Квартира Анастасії Носової вигоріла вщент. За словами рятувальників, вона була епіцентром удару – ракета пролетіла через всю квартиру. 

Нагадаємо, у Києві зросла кількість жертв унаслідок атаки в Голосіївському районі.

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Теги: ракета Facebook смерть вибух

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