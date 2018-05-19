На Одещині поліцейські затримали п’яного чоловіка з півсотнею патронів у кишені

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Затриманий пояснив, що знайшов все те у приміщені місцевої колишньої АЗС

Правоохоронці направили вилучене на експертизу, за результатами якої буде прийматися законне рішення щодо подальшої долі чоловіка. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Від самого початку поліцейські затримали 40-річного жителя Балти за розпивання спиртних напоїв у громадському місці, а коли запросили у відділ поліції для оформлення адмінпротоколу за ст. 178 КУпАП, виявилося, що доведеться чоловіка притягнути й до кримінальної відповідальності, бо під час особистого огляду у його кишенях виявили півсотні патронів для малокаліберної зброї.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.



