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    На Одещині розшукують підлітка

    Розшукується неповнолітній Микола Цвітковський
    Білгород-Дністровським відділом поліції розшукується неповнолітній Цвітковський Микола Володимирович, 2001 р.н., мешканець с. Садове Білгород-Дністровського району, який вранці 02 травня пішов із дому та не повернувся. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком». Прикмети: зріст 195
    • Сьогодні, 12:29
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    Розшукується неповнолітній Микола Цвітковський

    Білгород-Дністровським відділом поліції розшукується неповнолітній Цвітковський Микола Володимирович, 2001 р.н., мешканець с. Садове Білгород-Дністровського району, який вранці 02 травня пішов із дому та не повернувся.

    Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Прикмети: зріст 195 см, обличчя овальне, волосся темне коротке.

    Був одягнений: у футболку чорного кольору, жовтогарячі шорти, чорну спортивну кофту та кросівки темно-синього кольору з білими вставками.

    Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження зниклого, просимозвертатися до Білгород-Дністровського ВП за номерами: (04849) 2-83-61, (098) 206-92-99(чергова частина) або 102.

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