В Одесі активісти влаштували кілька мітингів біля міськради (відео)

Пікетувальники просять знизити тарифи на комунальні послуги

Сьогодні, 9 лютого біля стін Одеської міської ради зібралося близько сотні одеситів із плакатами. Вони організували три мітинги: проти підвищення тарифів, забудови автостоянки «Промінь» та парку «Юність». Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

Вимагали зменшення тарифів

Одесити вийшли під будівлю міської ради та вимагали про перегляд тарифів та перерахунок платіжок за опалення. Також люди пікетували за скасування несправедливих норм начислення платіжок для малоповерхових будинків. Вони вимагали, аби лічильники встановлювали коштом міського бюджету.

Загалом на Думській площі зібралося близько сотні людей. У них були плакати із написами «Тарифний геноцид».

Мітинг був проплачений?

Однак за повідомленням Telegram-каналу Одесский маяк, мітинг був попередньо проплачений. Зокрема, у розпорядження каналу потрапив скріншот переписки, у якій йдеться про оплату за присутність.

«Потрібно 70 людей на мітинг. Тема: підвищення тарифів. З 09:00 до 10:00. 200 гривень, під міською радою. Розрахунок готівкою після заходу», – йдеться у повідомленні.

Раніше органи студентського самоврядування Національного університету «Києво-Могилянська академія» оголосили безстроковий страйк.

Також 1 лютого, в центрі Києва під Верховною Радою зібрались ФОПи для проведення чергового мітингу.