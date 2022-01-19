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    На Одещині загинув працівник залізниці

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    Машиніст не помітив колегу - На Одещині загинув працівник залізниці
    Машиніст не помітив колегу
    фото: Нацполіція

    Чоловік потрапив під тепловоз

    Під Одесою внаслідок наїзду тепловоза загинув працівник залізниці – чоловікові було 50 років. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України в Одеській області.

    Трагедія сталася в порту міста Южне. Машиніст тепловоза здійснив наїзд на працівника залізниці, коли той переводив стрілки колій – травми виявилися несумісними з життям. За словами 51-річного машиніста, він просто не помітив загиблого.

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    На місці трагедії працювали правоохоронці, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою).

    Ведеться слідство.

    Нагадаємо, на залізничній станції «Мотовилівка» в Київській області потяг сполученням Київ–Кам'янець-Подільський збив чоловіка, який у невстановленому місці переходив залізничні колії.

    Раніше повідомлялося, що в ніч на 22 грудня неподалік Караваєвих дач у Києві міська електричка збила людину.

    17 грудня на залізничному переїзді в с. Тарасівка (Боярська міська громада Фастівського району) потяг збив жінку.

    У Дарницькому районі Києва маневровий тепловоз протаранив легковик Daewoo. Постраждали двоє людей, включаючи дитину.

    Теги: трагедія Одещина слідство
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    На Одещині загинув працівник залізниці