На Одещині загинув працівник залізниці

Чоловік потрапив під тепловоз

Під Одесою внаслідок наїзду тепловоза загинув працівник залізниці – чоловікові було 50 років. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України в Одеській області.

Трагедія сталася в порту міста Южне. Машиніст тепловоза здійснив наїзд на працівника залізниці, коли той переводив стрілки колій – травми виявилися несумісними з життям. За словами 51-річного машиніста, він просто не помітив загиблого.

На місці трагедії працювали правоохоронці, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою).

Ведеться слідство.

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