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    На Київщині потяг збив на смерть молодого чоловіка (фото)

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    Чоловік потрапив під потяг - На Київщині потяг збив на смерть молодого чоловіка (фото)
    Чоловік потрапив під потяг
    фото: Фастівське районне управління поліції

    Чоловік у невстановленому місці переходив залізничні колії та потрапив під поїзд

    На залізничній станції «Мотовилівка» в Київській області потяг сполученням Київ–Кам'янець-Подільський збив чоловіка, який у невстановленому місці переходив залізничні колії. Про це повідомляє Фастівське районне управління поліції.

    Від отриманих травм 27-річний місцевий житель загинув на місці події.

    Машиніст застосовував екстрене гальмування та звуковий сигнал, проте уникнути трагедії не вдалося.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

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    На Київщині потяг збив на смерть молодого чоловіка (фото)
    На Київщині потяг збив на смерть молодого чоловіка (фото)
    фото: Фастівське районне управління поліції

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Наразі встановлюються усі обставини трагедії.

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    Теги: Національна поліція України смерть потяг залізниця Київщина
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    На Київщині потяг збив на смерть молодого чоловіка (фото)