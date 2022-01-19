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    На Одещині хлопець проломив пенсіонерці голову заради телевізора

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    Молодик в усьому зізнався, проте він стверджує, що це пенсіонерка його обікрала - На Одещині хлопець проломив пенсіонерці голову заради телевізора
    Молодик в усьому зізнався, проте він стверджує, що це пенсіонерка його обікрала
    фото: od.npu.gov.ua

    Ймовірного нападника знайшли за кілька годин

    На Одещині хлопець хотів вкрасти телевізор і проломив голову пенсіонерці, вона впала в кому. Про це повідомляє Національна поліція на Одещині.

    Підозрюваного у нападі на 67-річну жінку затримали в місті Чорноморськ. Ним виявився 23-річний молодик, який раніше винаймав у пенсіонерки житло.

    За даними поліції, молодик приїхав додому до жінки, забрав її телевізор, а щоб пенсіонерка не чинила супротив, побив по голові ногами та дерев’яним стільцем.

    Постраждалу від розбійного нападу жінку виявила сусідка, яка прийшла допомагати по господарству. Побачивши пенсіонерку у несвідомому стані, вона викликала медиків.

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    На Одещині хлопець проломив пенсіонерці голову заради телевізора
    На Одещині хлопець проломив пенсіонерці голову заради телевізора
    На Одещині хлопець проломив пенсіонерці голову заради телевізора
    На Одещині хлопець проломив пенсіонерці голову заради телевізора
    фото: od.npu.gov.ua

    Жінку медики госпіталізували в комі з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом основи черепа.

    У поліції розповіли, що молодик в усьому зізнався, проте він стверджує, що це пенсіонерка його обікрала. За його словами, вона нібито вкрала в нього гроші влітку минулого року, коли він в неї проживав. Він приїхав повернути вкрадене, але замість коштів, яких у жінки не було, забрав телевізор. Пенсіонерка спробувала стати на заваді непроханому гостю, за що він її жорстоко побив. Вкрадений телевізор молодик здав у ломбард за 1400 гривень.

    За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

    Нагадаємо, Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області підтримав правову позицію прокурора Жмеринської окружної прокуратури та визнав 31-річного чоловіка винним у вбивстві подружжя фермерів і засудив його до довічного ув'язнення.

    Раніше, у Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика.

    Теги: гроші Одещина житло поліція злочин злочинець
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    На Одещині хлопець проломив пенсіонерці голову заради телевізора