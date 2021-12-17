На залізничному переїзді під Києвом потяг збив жінку (відео 18+)
Жінка померла на місці події
У п’ятницю, 17 грудня, на залізничному переїзді в с. Тарасівка (Боярська міська громада Фастівського району) сталася трагедія: потяг збив жінку. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Жінка переходила переїзд, коли до нього наближався потяг і був опущений шлагбаум.
Наразі невідомо, чому жінка не помітила й не почула потяг.
У мережі з’явилося відео моменту трагічної події.
Жінка померла на місці події.
Як повідомлялося, днями на залізничному переїзді в селі Угринів Івано-Франківського району відбулось зіткнення пасажирського поїзда з легковим автомобілем. У результаті ДТП загинули чоловік і жінка.