На залізничному переїзді під Києвом потяг збив жінку (відео 18+)

Жінка померла на місці події

У п’ятницю, 17 грудня, на залізничному переїзді в с. Тарасівка (Боярська міська громада Фастівського району) сталася трагедія: потяг збив жінку. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Жінка переходила переїзд, коли до нього наближався потяг і був опущений шлагбаум.

Наразі невідомо, чому жінка не помітила й не почула потяг.

У мережі з’явилося відео моменту трагічної події.

Жінка померла на місці події.

Як повідомлялося, днями на залізничному переїзді в селі Угринів Івано-Франківського району відбулось зіткнення пасажирського поїзда з легковим автомобілем. У результаті ДТП загинули чоловік і жінка.