  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На залізничному переїзді під Києвом потяг збив жінку (відео 18+)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Трагедія сталася на залізничному переїзді - На залізничному переїзді під Києвом потяг збив жінку (відео 18+)
    Трагедія сталася на залізничному переїзді
    фото: скріншот із відео

    Жінка померла на місці події

    У п’ятницю, 17 грудня, на залізничному переїзді в с. Тарасівка (Боярська міська громада Фастівського району) сталася трагедія: потяг збив жінку. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Жінка переходила переїзд, коли до нього наближався потяг і був опущений шлагбаум.

    Наразі невідомо, чому жінка не помітила й не почула потяг.

    У мережі з’явилося відео моменту трагічної події.

    Жінка померла на місці події.

    Як повідомлялося, днями на залізничному переїзді в селі Угринів Івано-Франківського району відбулось зіткнення пасажирського поїзда з легковим автомобілем. У результаті ДТП загинули чоловік і жінка.

    Теги: трагедія смерть потяг залізниця Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На залізничному переїзді під Києвом потяг збив жінку (відео 18+)