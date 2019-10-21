На Одещині згорів цех крупної часникової компанії



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Рятувальники локалізували пожежу о 08:38, та об 11:05 її ліквідували на площі 1000 кв м Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Директор ТОВ «Агропатріот» Наталія Сударкіна повідомила, що пожежа знищила бізнес, який будувався більше 10 років

На Одещині у селі Степанівка вранці 21 жовтня сталася масштабна пожежа на підприємстві по переробці часнику ТОВ «Агропатріот».

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.

«О 06:57 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що сталось загорання в одноповерховій металевій будівлі цеху. Пожежно-рятувальні підрозділи були залучені за підвищеним номером виклику», - заявили в ДСНС.

Рятувальники локалізували пожежу о 08:38, та об 11:05 її ліквідували на площі 1000 кв м.

Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучались чотири одиниці основної пожежної техніки та 19 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Директор ТОВ «Агропатріот» Наталія Сударкіна у Facebook повідомила, що пожежа знищила бізнес, який будувався більше 10 років.

«Сміливо можу сказати, що сьогодні ми лідери цієї галузі в Україні, ми експортуємо нашу продукцію в США, Канаду і Європу, взяли замовлення на Японію - найвимогливіші ринки в світі! Сьогодні все закінчилося. Агропатріот помер...» - написала Сударкіна.

До слова, у справі про пожежу в одеському готелі «Токіо Стар» з'явилася ще одна підозрювана - адміністратор готелю Оксана Їжак, яка в день трагедії була на зміні.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждали.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі перебувало орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.