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    На фермі у Запорізькій області пожежа знищила 200 поросят

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    <span>Вогонь знищив поголів&rsquo;я у 200 свиней</span> - На фермі у Запорізькій області пожежа знищила 200 поросят
    Вогонь знищив поголів’я у 200 свиней

    Зі стихією боролися до третьої ночі, і зрештою рятувальникам вдалося загасити пожежу

    В ніч на понеділок у селі Велика Знам’янка Кам’янко Дніпровського району Запорізької області на території фермерського господарства в одноповерховій будівлі для утримання свиней виникла пожежа. Вогнем знищено 200 поросят та покрівлю на площі 2 тис. м2. Про це повідомляє ДСНС.

    «21 жовтня о 00:35 у с. Велика Знам’янка Кам’янко Дніпровського району на території ФГ «Екофарм» в одноповерховій будівлі для утримання свиней виникла пожежа. О 3:00 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Вогнем знищено 200 поросят та покрівлю на площі 2 тис. м2. Причина пожежі встановлюється», - йдеться у повідомленні.

    До слова, раніше на Київщині згоріло кукурудзяне полеДо гасіння пожежі залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

    Крім того, напередодні ввечері в Одесі горів чоловічий монастир. До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 осіб особового складу. О 19:44 пожежу локалізовано на площі 500 кв. м і о 20:07 - ліквідовано. Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння з'ясовується.

    пожежа ДСНС свині Запорізька область фермерство фермерське господарство
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