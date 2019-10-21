На фермі у Запорізькій області пожежа знищила 200 поросят



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вогонь знищив поголів’я у 200 свиней

Зі стихією боролися до третьої ночі, і зрештою рятувальникам вдалося загасити пожежу

В ніч на понеділок у селі Велика Знам’янка Кам’янко Дніпровського району Запорізької області на території фермерського господарства в одноповерховій будівлі для утримання свиней виникла пожежа. Вогнем знищено 200 поросят та покрівлю на площі 2 тис. м2. Про це повідомляє ДСНС.

«21 жовтня о 00:35 у с. Велика Знам’янка Кам’янко Дніпровського району на території ФГ «Екофарм» в одноповерховій будівлі для утримання свиней виникла пожежа. О 3:00 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Вогнем знищено 200 поросят та покрівлю на площі 2 тис. м2. Причина пожежі встановлюється», - йдеться у повідомленні.

До слова, раніше на Київщині згоріло кукурудзяне поле. До гасіння пожежі залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Крім того, напередодні ввечері в Одесі горів чоловічий монастир. До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 осіб особового складу. О 19:44 пожежу локалізовано на площі 500 кв. м і о 20:07 - ліквідовано. Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння з'ясовується.