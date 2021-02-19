Під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра

Кістки належать тварині, яка жила мільйони років тому

Біля Одеси в національному природному парку «Тузлівські лимани» виявили останки давньої невідомої тварини.

Ідентифікувати її зможуть лише після проведення профільної наукової експертизи, повідомляється на сторінці Facebook музею.

Про знахідку повідомив начальник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв.

За словами доктора біологічних наук, таємничим величезним звіром може бути мамонт або мастодонт (давні ссавці, які нагадували мамонтів і слонів), або ж інший вид «стародавнього жителя Причорномор'я».

Кістки належать тварині, яка жила мільйони років тому. Наразі точний її вік невідомий, його з'ясують вчені.

«Останки знайшли на рівні 3 метрів від поверхні землі в глиняному обриві лиману Алібей. Місце не вказую, щоб не було паломництва»,– написав Русєв.

Науковець закликав волонтерів та ентузіастів допомогти розібратися з цим питанням, адже попередні звернення екологів з аналогічними матеріалами до Одеського національного університету імені Мечникова і до Інституту археології НАН України «на жаль, не дали позитивних результатів».

Нагадаємо, археологи знайшли у Туреччині храм Афродіти, якому 2,5 тис. років.