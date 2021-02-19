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    Під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра

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    <p>Наразі точний&nbsp; вік кістки невідомий, його з'ясують вчені</p> - Під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра

    Наразі точний  вік кістки невідомий, його з'ясують вчені

    фото: Facebook

    Кістки належать тварині, яка жила мільйони років тому

    Біля Одеси в національному природному парку «Тузлівські лимани» виявили останки давньої невідомої тварини.

    Ідентифікувати її зможуть лише після проведення профільної наукової експертизи, повідомляється на сторінці Facebook музею.

    Про знахідку повідомив начальник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв.

    За словами доктора біологічних наук, таємничим величезним звіром може бути мамонт або мастодонт (давні ссавці, які нагадували мамонтів і слонів), або ж інший вид «стародавнього жителя Причорномор'я».

    Кістки належать тварині, яка жила мільйони років тому. Наразі точний її вік невідомий, його з'ясують вчені.

    «Останки знайшли на рівні 3 метрів від поверхні землі в глиняному обриві лиману Алібей. Місце не вказую, щоб не було паломництва»,– написав Русєв.

    Науковець закликав волонтерів та ентузіастів допомогти розібратися з цим питанням, адже попередні звернення екологів з аналогічними матеріалами до Одеського національного університету імені Мечникова і до Інституту археології НАН України «на жаль, не дали позитивних результатів».

    Нагадаємо, археологи знайшли у Туреччині храм Афродіти, якому 2,5 тис. років.

    Теги: Одеса наука
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