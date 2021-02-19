Під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра
Наразі точний вік кістки невідомий, його з'ясують вчені
Кістки належать тварині, яка жила мільйони років тому
Біля Одеси в національному природному парку «Тузлівські лимани» виявили останки давньої невідомої тварини.
Ідентифікувати її зможуть лише після проведення профільної наукової експертизи, повідомляється на сторінці Facebook музею.
Про знахідку повідомив начальник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв.
За словами доктора біологічних наук, таємничим величезним звіром може бути мамонт або мастодонт (давні ссавці, які нагадували мамонтів і слонів), або ж інший вид «стародавнього жителя Причорномор'я».
Кістки належать тварині, яка жила мільйони років тому. Наразі точний її вік невідомий, його з'ясують вчені.
«Останки знайшли на рівні
Науковець закликав волонтерів та ентузіастів допомогти розібратися з цим питанням, адже попередні звернення екологів з аналогічними матеріалами до Одеського національного університету імені Мечникова і до Інституту археології НАН України «на жаль, не дали позитивних результатів».
Нагадаємо, археологи знайшли у Туреччині храм Афродіти, якому 2,5 тис. років.