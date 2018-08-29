На пляжі в Одесі жінка лишила немовля і зникла



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На пляжі «Отрада» жінка знайшла покинуте немовля

На одному з пляжів в Одесі жінка залишила немовля.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.

«Близько 17-ї години патрульним надійшов виклик, що на пляжі «Отрада» громадянка знайшла покинуте немовля», – йдеться в повідомленні.

На місці патрульні побачили жінку, яка тримала дитину на руках. Як розповіла заявниця, невідома жінка йшла по пляжу та тягла немовля по піску, тримаючи за одну ручку.

«Небайдужа громадянка стала на захист дитини, не давши продовжувати протиправні дії. Горе-мати кинула місячного сина та пішла геть у невідомому напрямку», – зазначили в поліції.

У відділі комунікаї ГУНП в області повідомили, що медичні працівники вже оглянули дитину. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує, хлопчика передадуть до закладів охорони здоров’я.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи матері та обставин події.