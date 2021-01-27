Смертельне ДТП на Вінниччині: чоловік врізався у відбійник, внаслідок якого загинула його дружина

Вінниччанина взяли під варту

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави до підозрюваного у вчиненні ДТП у Гайсині. Про це інформують у пресслужбі Вінницького міського суду Вінницької області.

За версією слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння сів за кермо та, не обравши безпечної швидкості руху, врізався у відбійник. Внаслідок аварії загинула дружина підозрюваного, а донька отримала травми.

Як вважають слідчі, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись на освітленій ділянці дороги, з врахуванням стану проїзної частини дороги, яка перебувала у вологому стані, не обрав безпечної швидкості руху, не справився з керуванням і допустив виїзд автомобіля за межі проїзної частини дороги, де врізався у металевий відбійник.

Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди дружина підозрюваного, яка перебувала в автомобілі, була госпіталізована до лікарні, де померла від отриманих тяжких тілесних ушкоджень.

Крім того, до лікарні з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано доньку підозрюваного, життю і здоров’ю якої на теперішній час нічого не загрожує.

Стороною обвинувачення у судовому засіданні доведено достатньо підстав вважати, що підозрюваний може ухилятися від слідства та суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Підозрюваному інкримінують порушення за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

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