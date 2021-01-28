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    На Вінниччині сталося смертельне ДТП, водій загинув на місці

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    Водій легковика від отриманих ушкоджень загинув на місці події <div></div> - На Вінниччині сталося смертельне ДТП, водій загинув на місці
    Водій легковика від отриманих ушкоджень загинув на місці події
    Фото: Нацполіція

    Водій іномарки не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу

    28 січня у Гайсинському районі зіткнулись автомобілі Skoda та вантажівка Scania. Внаслідок аварії на місці загинув 28-річний водій легковика. Про це повідомляють у відділі комунікації Національної поліції Вінницької області. 

    Як зазначають у поліції, аварія сталась близько 8:00 на автодорозі між селами Гунча та Кисляк.

    Попередньо слідчі з’ясували, що водій автомобіля Skoda, гайсинчанин, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою під керуванням 56-річного жителя Іллінців.

    Водій легковика від отриманих ушкоджень загинув на місці події.

    Фото: Нацполіція Вінниці
    Фото: Нацполіція Вінниці

    На місці аварії проводяться першочергові слідчі дії. Обставини та причини автопригоди встановлюються.

    У слідчому управлінні поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

    Нагадаємо, що у Тульчинському районі, що на Вінниччині, водій легковика збив жінку, яка йшла по узбіччю дороги.

    Теги: ДТП дороги смерть водій аварія Вінниччина
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