На Вінниччині сталося смертельне ДТП, водій загинув на місці

Водій легковика від отриманих ушкоджень загинув на місці події

Водій іномарки не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу

28 січня у Гайсинському районі зіткнулись автомобілі Skoda та вантажівка Scania. Внаслідок аварії на місці загинув 28-річний водій легковика. Про це повідомляють у відділі комунікації Національної поліції Вінницької області.

Як зазначають у поліції, аварія сталась близько 8:00 на автодорозі між селами Гунча та Кисляк.

Попередньо слідчі з’ясували, що водій автомобіля Skoda, гайсинчанин, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою під керуванням 56-річного жителя Іллінців.

Водій легковика від отриманих ушкоджень загинув на місці події.

Фото: Нацполіція Вінниці

На місці аварії проводяться першочергові слідчі дії. Обставини та причини автопригоди встановлюються.

У слідчому управлінні поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, що у Тульчинському районі, що на Вінниччині, водій легковика збив жінку, яка йшла по узбіччю дороги.