«Укравтодор» закрив рух на дорогах в Одеській області через сніг

Забороняється рух автотранспортних засобів всіх категорій на дорогах: М-15 Одеса – Рені (на Бухарест), км 11 + 920 – км 308 + 000; М-16 Одеса – Кучурган

В Одеській області на дорогах М-15 Одеса – Рені (на Бухарест) і М-16 Одеса – Кучурган (на Кишинів) повністю закрито рух для автотранспортних засобів всіх категорій.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства автомобільних доріг України.

«Забороняється рух автотранспортних засобів всіх категорій на дорогах: М-15 Одеса – Рені (на Бухарест), км 11 + 920 – км 308 + 000; М-16 Одеса – Кучурган (на Кишинів), км 0 + 000 – км 58 + 682, км 58 + 925 - км 59 + 123. Рух перекрито у зв'язку з погіршенням погодних умов: сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром 15-20 м/с, хуртовинами, відсутності видимості і температурою повітря до -1 градуса за Цельсієм», – йдеться в повідомленні.

Також з 21:00 середи, 27 січня забороняється рух великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів на автомобільних дорогах загального користування державного значення в Одеській області.

В Одеській і Миколаївській областях оголошено третій рівень небезпеки – червоний. Метеорологи прогнозують, що протягом наступної доби в зазначених регіонах може випасти від 30 до 40 см снігу, швидкість вітру посилиться до 15-20 м/с.

Нагадаємо, що одеський аеропорт через снігопад скасував декілька рейсів. На Одещині внаслідок непогоди від енергопостачання відключили 41 населений пункт.

В Одеській та Миколаївській областях прогнозується надзвичайний сніг. Приріст снігового покриву складатиме 30-40 см, а посилення швидкості вітру до 15-20 м/с. Також буде сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (III рівень небезпечності, червоний).