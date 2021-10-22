Населення Одещини скоротилося майже на 10 тисяч людей

Загалом за вісім місяців в Одеській області померли 25 809 людей

Станом на 1 вересня, кількість населення Одеської області становила 2 мільйони 358 тисяч 382 людини

Кількість населення Одеської області впродовж січня-серпня 2021 року скоротилася на 9725 людей. Про це повідомляє ГУ статистики в області.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 13 150 жителів. Водночас зафіксовано міграційний приріст – 3425 людей.

Загалом за вісім місяців в області померли 25 809 людей, з них 84 – діти віком до одного року. Народилися за цей період 12 659 дітей.

Станом на 1 вересня, кількість населення Одеської області становила 2 мільйони 358 тисяч 382 людини.

Як раніше повідомлялося, за січень-липень цього року населення України скоротилося ще на 226 тис. осіб – станом на 1 серпня в країні проживало 41 млн 362 тис.осіб.

Також Держстат назвав середню тривалість життя в Україні.

Додамо, що за підрахунками Держстату, серед причин смерті українців Covid-19 вийшов на четверте місце.