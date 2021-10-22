  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Населення Одещини скоротилося майже на 10 тисяч людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загалом за вісім місяців в Одеській області померли 25 809 людей - Населення Одещини скоротилося майже на 10 тисяч людей
    Загалом за вісім місяців в Одеській області померли 25 809 людей
    фото з відкритих джерел

    Станом на 1 вересня, кількість населення Одеської області становила 2 мільйони 358 тисяч 382 людини

    Кількість населення Одеської області впродовж січня-серпня 2021 року скоротилася на 9725 людей. Про це повідомляє ГУ статистики в області.

    Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 13 150 жителів. Водночас зафіксовано міграційний приріст – 3425 людей.

    Загалом за вісім місяців в області померли 25 809 людей, з них 84 – діти віком до одного року. Народилися за цей період 12 659 дітей.

    Станом на 1 вересня, кількість населення Одеської області становила 2 мільйони 358 тисяч 382 людини.

    Як раніше повідомлялося, за січень-липень цього року населення України скоротилося ще на 226 тис. осіб – станом на 1 серпня в країні проживало 41 млн 362 тис.осіб.

    Також Держстат назвав середню тривалість життя в Україні.

    Додамо, що за підрахунками Держстату, серед причин смерті українців Covid-19 вийшов на четверте місце.

    Теги: Одеса Держстат населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Населення Одещини скоротилося майже на 10 тисяч людей