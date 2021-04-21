Серед причин смерті українців Covid-19 вийшов на четверте місце

Смерність від коронавірусу зростає, у лютому хвороба забрала життя у 3014 осіб

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-лютий 2021 року. З початку року померло 109 112 осіб, у тому числі в лютому – 51 391. Дані оприлюднив Держстат.

За офіційною інформацією, від коронавірусу померло 6 936 українців (у тому числі в лютому – 3 014 осіб). Таким чином, Covid-19 вийшов на четверте місце серед причин смерті в Україні.

Найбільш часта причина смерті-хвороби системи кровообігу, від яких померло 71 638 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 49 890 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 13 683 осіб.

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 11 702 громадян.

Проте в цілому від коронавірусу померло в 12 разів менше українців, ніж від хвороб системи кровообігу і від раку.

За даними Держстату, за січень-лютий інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1 030 осіб, серед них туберкульоз – 485, від СНІДу померло 363 українці.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 3 457 осіб (у т. ч. грип та пневмонія - 2616 осіб). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 4 137 осіб.

Крім того, 4 634 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 487 громадян, утоплення-110, загибель на пожежі-339, випадкове отруєння (крім алкоголю) – 350, отруєння алкоголем – 382, самогубства – 795, умисні вбивства-227.

Тим часом, за січень 2021 року смертність населення України перевищила рівень 2020 року на 7,5%. Усього з початку року в Україні померло 57 721 особа. Це на 4 111 смертей більше, ніж за січень-2020 року, коли померло 53 610 осіб.

Додамо, що Національна академія наук оновила прогноз щодо розвитку епідемічної ситуації з коронавірусом в Україні. Так, смертність від Covid-19 повинна піти на спад найближчими днями.

За добу 20 квітня в Україні було виявлено 12 162 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії за офіційними даними захворіло 1 974 118 осіб.

МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

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