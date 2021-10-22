Курйозна заява. Путін впевнений, що європейці потайки вакцинуються «Супутником V» (відео)

За словами російського лідера, європейці довіряють російській вакцині більше за решту препаратів (вдео)

Російський лідер Володимир Путін вчергове відзначився нісенітницею про вакцину російського виробництва «Супутник V». Він заявив, що громадяни європейських країн приїздять до Росії, щоб вакцинуватися від коронавірусу російською вакциною, а потім, повертаючись додому, купляють сертифікати про вакцинацію визнаними Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) препаратами, зокрема Pfizer. Таку заяву Путін зробив під час конференції міжнародного дискусійного клубу «Валдай», який щорічно відбувається у Росії.

Повідомляючи про візити європейців до РФ з метою вакцинуватися, російський лідер послався на «лікарів з європейських країн».

За словами Путіна, люди надають перевагу російській вакцині тому, що вона, нібито, є більш безпечною та надійною, ніж ті препарати, що використовуються для вакцинації населення у Європі.

Слід зазначити, що влітку інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

Пізніше ВООЗ призупинила сертифікацію російської вакцини.

Раніше президент Росії Володимир Путін висловив невдоволення поведінкою своїх друзів та оточення, які не поспішають вакцинуватися російським препаратом «Супутник V».

Нагадаємо, через катастрофічне поширення коронавірусу в РФ з одного боку та небажання російської влади вводити суворий локдаун з іншого, дні з 30 жовтня до 7 листопада у Росії оголошено неробочими. Таким чином влада країни прагне хоча б трохи сповільнити темпи поширення коронавірусу в країні.

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