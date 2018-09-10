Обнародовано перелік питань, які будуть розглядатися на найближчій сесій Одеської міськради



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19 вересня відбудеться сесія Одеської міськради. Проекти. Порядок денний

19 вересня 2018 року в сесійній залі Одеської міської ради (м. Одеса, пл. Думська, 1) відбудеться XХVІIІ сесія Одеської міської ради VІІ скликання.



Початок - о 10:00.

Передбачена пряма трансляція засідання

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

ПОПЕРЕДНІЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

XXVІІI сесії Одеської міської ради

19 вересня 2018 року 10:00

Сесійна зала міської ради

І. Проекти рішень про діяльність міської ради та її органів:

1.1. Про затвердження Положення про департамент охорони здоров’я Одеської міської ради у новій редакції.

1.2. Про затвердження Положення про департамент освіти та науки Одеської міської ради у новій редакції.

1.3. Про затвердження Положення про департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради у новій редакції.

1.4. Про зняття з контролю рішень Одеської міської ради VII скликання.

1.5. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.06.2015р. № 6703-VI «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції».

1.6. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4185-VI «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів в новій редакції».

1.7. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 07.12.2016 року № 1328-VII «Про затвердження положень про районні адміністрації Одеської міської ради».

ІІ. Проекти рішень про бюджет та фінанси:

2.1. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2018 року.

2.2. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2733-VII «Про бюджет міста Одеси на 2018 рік».

2.3. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27 серпня 2014 року № 5233-VI «Про встановлення вартості харчування учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси».

ІІІ. Проекти рішень про цільові програми, концепції та містобудівництво:

3.1. Про внесення змін до Міської цільової програми «Розвиток фізичної культури та спорту в м. Одесі на 2015-2019 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10 вересня 2015 року № 6919-VI.

3.2. Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки.

3.3. Про затвердження Положення про інтегровану систему відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси.

3.4. Про внесення змін до Міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Traсk Одеса») на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 червня 2018 року № 3320-VII.

3.5 Про внесення змін до Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VII.

IV . Проекти рішень про об’єкти комунальної власності:

4.1. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 23 грудня 2005 року № 5050-IV «Про делегування повноважень з передачі на баланс (в управління) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси».

4.2. Про надання згоди на списання з балансу комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Вузівський» основних засобів.

4.3. Про передачу органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Преображенський» на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління частини нежитлових приміщень № 101, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Юхима Фесенка, 11.

4.4. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Одеси нежилих будівель бюветного комплексу, які розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Гагаріна, 33.

4.5. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Одеси акцій, що належать державі в статутному капіталі (майні) Публічного акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ».

4.6. Про погодження звіту з виконання ТОВ «Інфокс» у повному обсязі Плану розвитку і реформування систем водопостачання та водовідведення м. Одеси на 2018-2020 роки у 2018 році.

VI . Проекти рішень про земельні правовідносини:

6.1. Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

6.1.1. Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

6.2. Про надання у власність (оренду) фізичним особам земельних ділянок.

6.3. Про надання дозволу юридичним особам та фізичним особам - підприємцям на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

6.4. Про надання в оренду, постійне користування земельних ділянок юридичним особам, фізичним особам – підприємцям.

6.5. Про надання дозволу суб’єктам господарювання на розробку технічної документації щодо землеустрою по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

6.6. Про поновлення договорів оренди та внесення змін в договори оренди, перегляд орендної плати.

6.7. Про внесення змін до раніше прийнятих рішень Одеської міської ради.

6.8. Про надання дозволу гр. Колдуновій Г.О. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, площею 0,0100 га, за адресою: м. Одеса, вул. Недєліна, 8.

6.9. Про присвоєння земельній ділянці площею 0,0650 га адреси: м. Одеса, вул. Крутоярська, 24.

6.10. Про присвоєння земельній ділянці площею 0,7151 га адреси: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 29-В.

6.11. Про присвоєння земельній ділянці площею 0,1878 га (кадастровий номер 5123755800:00:001:0138) адреси: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 29-Б.

6.12. Про присвоєння земельній ділянці адреси: м. Одеса, вул. Зелена гірка, 43.

6.13. Про надання дозволу гр. Чабан Галині Федорівні та гр. Безпалько Анатолію Олексійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність орієнтировкою площею 0,1719 га та в оренду орієнтировкою площею 0,0416 га та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки орієнтировкою площею 0,1719 га за адресою: місто Одеса, Балтська дорога, 57, цільове призначення – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, вид використання – для експлуатації адміністративної та допоміжних будівель.

6.14. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3094 га за адресою: місто Одеса, Люстдорфська дорога, 142, цільове призначення – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), вид використання – для експлуатації та обслуговування будівель торгово-сервісного комплексу.

6.15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу товариству з обмеженою відповідальністю «АГРО-ЛІНІЯ» земельної ділянки площею 1,6330 га за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 41/43 (вулиця Промислова, 41/43), цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації виробничих, адміністративних та складських будівель.

6.16. Про надання дозволу приватному підприємству «ГОЛД» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки орієнтировкою площею 0,2700 га за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 37-Н, цільове призначення - J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування складських будівель.

6.17. Про надання дозволу приватному підприємству «ГОЛД» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки орієнтировкою площею 0,7000 га за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 37-Н, 37-Ф, цільове призначення - J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування складських будівель.

6.18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу гр. Якубіку Володимиру Михайловичу земельної ділянки площею 0,1936 га за адресою: місто Одеса, вулиця Базарна, 61, цільове призначення – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), вид використання – для експлуатації та обслуговування адміністративного корпусу.

6.19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу приватному підприємству «РЕНТСЕРВІС-МСЛ» земельної ділянки площею 0,2733 га за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Вільямса, 1-В, цільове призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації та обслуговування універсального торгівельного комплексу.

6.20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу товариству з обмеженою відповідальністю «КОТЛОМОНТАЖ» земельної ділянки площею 0,7938 га за адресою: місто Одеса, вулиця Плієва, 1-А, 1в, цільове призначення - J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування виробничо-складського комплексу з адміністративною будівлею.

6.21. Про присвоєння земельній ділянці площею 0,0832 га (кадастровий номер 5110137600:13:011:0005) нової адреси: місто Одеса, проспект Добровольского, 84-Б та передачі її у власність шляхом продажу товариству з обмеженою відповідальністю «ДОБРО», цільове призначення – В.03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, вид використання – для будівництва, експлуатації та обслуговування салону краси.

6.22. Про присвоєння земельній ділянці адреси: м. Одеса, вул. Петра Лещенка, 34/1.

V І I . Проекти рішень про створення, ліквідацію, зміну найменування,

затвердження статутів комунальних підприємств, закладів та їх діяльність:

7.1. Про зміну найменування Одеської гімназії № 9 Одеської міської ради Одеської області та затвердження Статуту закладу у новій редакції.

7.2. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 14 червня 2017 року № 2161-VII «Про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах Одеської міської ради та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді м. Одеси».

7.3. Про підтримку участі комунального підприємства «Одесміськелектротранс» у проекті «Міський громадський транспорт України».

7.4. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Агентство програм розвитку Одеси» у новій редакції.

7.5. Про створення комунальної установи «Грантовий офіс «Одеса 5Т».

7.6. Про затвердження Умов оплати праці працівників комунальної установи «Грантовий офіс «Одеса 5Т».

7.7. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 09 листопада 2005 року № 4858-IV «Про найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста Одеси».

7.8. Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».

7.9. Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3».

7.10. Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4».

7.11. Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5».

7.12. Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7».

7.13. Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10».

7.14. Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 12».

7.15. Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 14».

7.16. Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16».

7.17. Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18».

7.18. Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 28».

7.19. Про затвердження передавального акта комісії з реорганізації комунальної установи «Міський дитячий туберкульозний санаторій № 3 «Ластівка».

V ІІ I . Проекти рішень про пільги щодо податків та зборів:

8.1. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 14.12.2017 року № 2782-VII «Про встановлення розміру орендної плати громадським та благодійним організаціям на 2018 рік».

8.2. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 14.12.2017 року № 2780-VII «Про надання пільг щодо земельного податку на 2018 рік».