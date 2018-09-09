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    Гонщик, що скоїв смертельну ДТП в Одесі, отримав підозру

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    ДТП в Одесі 8 вересня - Гонщик, що скоїв смертельну ДТП в Одесі, отримав підозру
    Фото: Думська
    ДТП в Одесі 8 вересня

    Винуватцю ДТП загрожує до 10 років ув'язнення

    Прокуратура Одеської області 9 вересня повідомила про підозру водію BMW у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст.286 КК України). Про це інформує прес-служба відомства, повідомляє «Главком».

    Закон передбачає до 10 років ув'язнення за цей злочин.

    У понеділок, 10 вересня, прокуратура звертатиметься з клопотанням про взяття водія під варту без права на заставу та з клопотанням щодо арешту його автомобіля.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

    Нагадаємо, у суботу ввечері на Фонтанській дорозі в Одесі сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.  

    Спочатку повідомлялося, що в результаті ДТП п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули. Згодом ЗМІ повідомили, що третя особа померла в кареті швидкої допомоги. Пізніше було спростовано інформацію про третю жертву.

    Ймовірного винуватця смертельної ДТП в Одесі затримано в порядку статті 208 КПК України.

    Винуватця ДТП звати Олег, він відомий у місті вуличний гонщик.

    У мережі оприлюднили відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері в Одесі 8 вересня.

    Одному з постраждалих частково ампутували руку.
    прокуратура ДТП Одеса
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