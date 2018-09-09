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    Смертельна ДТП в Одесі: одному з постраждалих частково ампутували руку

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    ДТП в Одесі 8 вересня - Смертельна ДТП в Одесі: одному з постраждалих частково ампутували руку
    Фото: Думська
    ДТП в Одесі 8 вересня

    Стало відомо про ще одного постраждалого, це курсант інституту Сухопутних військ

    Став відомий стан постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася ввечері 8 вересня і забрала життя двох людей. За даними Першого міського каналу Одеси, спочатку в лікарню доставили п'ять чоловік. Двох постраждалих госпіталізували: водія BMW і чоловіка 35 років.

    Особистість 35-річного чоловіка поки не встановили. За словами лікарів, він знаходиться у важкому стані. Потерпілому частково ампутували руку, також він отримав травми органів. Водій Skoda отримав струс мозку, інші двоє - забої м'яких тканин.

    Також, є шостий потерпілий - студент третього курсу інституту Сухопутних військ 21-річний Богдан Трусов. У хлопця перелом обох гомілок. Студент знаходиться у військовому госпіталі.

    Після госпіталізації, водія BMW відправили в ізолятор тимчасового утримання.

    Нагадаємо, у суботу ввечері на Фонтанській дорозі в Одесі сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.  

    Спочатку повідомлялося, що в результаті ДТП п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули. Згодом ЗМІ повідомили, що третя особа померла в кареті швидкої допомоги. Пізніше було спростовано інформацію про третю жертву.

    Ймовірного винуватця смертельної ДТП в Одесі затримано в порядку статті 208 КПК України.

    Винуватця ДТП звати Олег, він відомий у місті вуличний гонщик.

    У мережі оприлюднили відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері в Одесі 8 вересня.

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