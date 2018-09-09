З’явилося відео моменту смертельної ДТП, яку скоїв вуличний гонщик в Одесі



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Фото: Думська ДТП в Одесі 8 вересня

Автівка протаранила людей, що приготувалися йти по пішохідному переході

У мережі оприлюднили відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері в Одесі 8 вересня. Водій, який, як виявилося, був вуличним гонщиком, скоїв наїзд на людей на великій швидкості.

Кадри публікує «Думська».

На відео видно, як автівка таранить людей, що приготувалися йти по пішохідному переході.

Нагадаємо, у суботу ввечері на Фонтанській дорозі в Одесі сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.

Спочатку повідомлялося, що в результаті ДТП п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули. Згодом ЗМІ повідомили, що третя особа померла в кареті швидкої допомоги. Пізніше було спростовано інформацію про третю жертву.

Ймовірного винуватця смертельної ДТП в Одесі затримано в порядку статті 208 КПК України.

Винуватця ДТП звати Олег, він відомий у місті вуличний гонщик.

ЗМІ знайшли сторінку водія в соціальній мережі «ВКонтакте». Журналісти наводять фотографії з неї, де стрілка на спідометрі BMW M5 (E39) перебуває далеко за позначкою 200 км/год, а Олег у дописі скаржиться, що розігнатися ще більше йому не дозволяє автоматичний обмежувач.

При цьому фото оформлене, як зроблене в межах міста Одеса. Також на сторінці є багато відеозаписів гонок вулицями за участі власника машини.