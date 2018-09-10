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    У мережі з’явилося відео «подвигів» вуличного гонщика, який збив людей в Одесі

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    Скріншот з відео - У мережі з’явилося відео «подвигів» вуличного гонщика, який збив людей в Одесі
    Скріншот з відео

    На оприлюдненому відео видно, як водій BMW дрифтує на трасі серед білого дня

    Винуватець смертельної аварії в Одесі, який збив пішоходів на зупинці, виявився відомим у місті вуличним гонщиком. Відео «подвигів» 27-річного водія BMW опублікувала співробітниця патрульної поліції Одеси Зоя Мельник.

    За її словами, гонщик зараз активно видаляє фото і відео своїх «подвигів» на дорогах.

    На оприлюдненому відео видно, як водій BMW дрифтує на трасі серед білого дня, причому у цей же момент дорогою їздять інші машини.

    Нагадаємо, прокуратура Одеської області 9 вересня повідомила про підозру водію BMW у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

    Як відомо, у суботу ввечері на Фонтанській дорозі в Одесі сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.  

    Спочатку повідомлялося, що в результаті ДТП п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули. Згодом ЗМІ повідомили, що третя особа померла в кареті швидкої допомоги. Пізніше було спростовано інформацію про третю жертву.

    Ймовірного винуватця смертельної ДТП в Одесі затримано в порядку статті 208 КПК України.

    Винуватця ДТП звати Олег, він відомий у місті вуличний гонщик.

    У мережі оприлюднили відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері в Одесі 8 вересня.

    Одному з постраждалих частково ампутували руку. У неділю лікарі розповіли про стан постраждалих.

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