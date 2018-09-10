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    ДТП в Одесі: лікарі розповіли про стан постраждалих

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    BMW, яке спричинило смертельну аварію в Одесі - ДТП в Одесі: лікарі розповіли про стан постраждалих
    BMW, яке спричинило смертельну аварію в Одесі

    У чоловіка, який скоїв ДТП, струс головного мозку, забої м'яких тканин, пошкодження волосистої частини голови

    Лікарі розповіли про стан постраждалих під час нічної ДТП в Одесі 8 вересня.

    Про це повідомляє ТСН.

    Як зазначається, двоє людей загинули на місці. Про ще одного потерпілого повідомили, що він помер у кареті швидкої допомоги. Проте згодом спростували. Мовляв, живий, але на межі життя та смерті. В історії хвороби замість прізвища – невідомий. При ньому не було ні телефону ані документів. У потерпілого - часткова ампутація передпліччя і тяжкий травматичний шок. Учора його прооперували.

    «Сьогодні стан його стабільно важкий. За статистикою дуже високий відсоток летальності при отриманні таких пошкоджень. Це політравма», - зазначив головний лікар Одеської міської клінічної лікарні №1 Євген Григор’єв.

    Іще троє потерпілих дістали легких травм. Вони пішли з лікарні того ж вечора. Хлопець двадцяти одного року - курсант із переломами обох ніг – на лікуванні у військовому шпиталі. Потрапив до лікарні й водій BMW.

    «Винуватець ДТП був госпіталізований, був струс головного мозку, забої м'яких тканин, пошкодження волосистої частини голови ... Вранці його забрали з лікувального закладу без загрози його здоров'ю», - заявив Григор’єв.

    Нагадаємо, прокуратура Одеської області 9 вересня повідомила про підозру водію BMW у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

    Як відомо, у суботу ввечері на Фонтанській дорозі в Одесі сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.  

    Спочатку повідомлялося, що в результаті ДТП п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули. Згодом ЗМІ повідомили, що третя особа померла в кареті швидкої допомоги. Пізніше було спростовано інформацію про третю жертву.

    Ймовірного винуватця смертельної ДТП в Одесі затримано в порядку статті 208 КПК України.

    Винуватця ДТП звати Олег, він відомий у місті вуличний гонщик.

    У мережі оприлюднили відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері в Одесі 8 вересня.

    Одному з постраждалих частково ампутували руку.

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