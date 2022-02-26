Оборона Одеси: ситуація станом на ранок

Ворожий дрон, який здійснив атаку на корабель Морської охорони Держприкордонслужби

МВС України прозвітував про ситуацію щодо російського вторгнення в районі Чорного моря та Дунаю. За даними відомства, ворог дронами намагається активно вести розвідку узбережжя Чорного моря та Дунаю.



На ранок 26 лютого на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону спостерігається активність ворожих дронів.



Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідують узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.



Проти повітряних порушників при наближенні відкривається вогонь та про кожен з них інформуються сили Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Нагадаємо, цієї ночі на підльоті до Чономорська був збитий ворожий дрон, який здійснив атаку на корабель Морської охорони Держприкордонслужби України «Григорій Куроп’ятніков».

Наразі корабель продовжує нести службу у Чорному морі.



Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.

Читайте також: