Героїчна оборона Києва: ситуація станом на ранок

Окупанти всю ніч штурмували Київ, здійснивши спроби штурму із західного на південного напрямків

Ситуація щодо російського вторгнення

Станом на ранок у центральній частині Києва чути перестрілки, йдуть вуличні бої. Проте вибухів чи важких боїв важкої техніки вже не відбувається.

Найзапекліше протистояння всю ніч тривало на західному та південному напрямках столиці.

Ворог наступав до центру проспектом Перемоги. Військові злочинці РФ атакували військову частину біля метро Берестейська. Там розташована 101-ша окрема бригада охорони Генерального Штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова – елітне з'єднання ЗСУ, яке підковується безпосередньо начальнику Головного командного центру Збройних Сил України.

Ворог підірвав міст біля транспортного вузла: метро Берестейська, проспект Перемоги, початок вулиць Дегтярівської та Василенка.

Військова частина

Місцеві жителі цієї частини Шевченківсього району столиці повідомляють про жахливу ніч, яку вони провели в укриттях.

Станом на 6 ранку Сухопутні війська ЗСУ запевнили: атаку ворога відбито.

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що українські захисники ефективно протистоять ворогу у Києві. «Ситуація в місті перебуває під контролем».

«Зупиняємо орду як можемо, ситуація в Києві під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва», – запевнив Данілов.

Другий тяжкий напрямок – південний. Бої тривали у Василькові, передмістя столиці, де розташовані військова частина та аеродром.

Окупанти намагалися висадити десант з повітря. Про це повідомляло командування Повітряних сил ЗСУ.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) також інформує, що Збройні сили України збили російський військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого був десант.

У Повітряних силах підтвердили цей факт: «О пів на першу ночі 26 лютого український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога!!!» – йдеться у повідомленні.

Проте за неофіційними даними, які розповсюджують журналісти, загинули не всі росіяни, що були у літаку. Четверо взяті в полон. Ще десяток переховуються і відстрілюються.

Крім цього, заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко підтвердив вибухи біля Київської ТЕЦ-6: «Там працюють наші частини Збройних сил. ТЕЦ на цей час нічого не загрожує».

Жителі лівого берега столиці підтверджують, що на світанку ситуація в них стабілізувалась. Вибухів не чути, проте час від часу чути постріли.

Влада звертається до мешканців столиці!

На вулицях нашого міста зараз відбуваються активні бойові дії. Просимо зберігати спокій та бути максимально обережними! Якщо ви в укритті — не залишайте його зараз. Якщо ви вдома — не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль. Якщо почуєте сирени (сигнал «Повітряна тривога») — негайно прямуйте до найближчого укриття! Мапа укриттів доступна за цим посиланням.

Нагадаємо, війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі, уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.