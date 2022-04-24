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    Летіли в бік порту. Над Одесою збиті дві російські ракети

    Підрозділ ППО збив дві крилаті ракети, націлені на порт Південний - Летіли в бік порту. Над Одесою збиті дві російські ракети
    Підрозділ ППО збив дві крилаті ракети, націлені на порт Південний
    фото з відкритих джерел

    Ракети були випущені з кораблів у Чорному морі

    Підрозділ ППО збив дві крилаті ракети, націлені на порт Південний. Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».

    «23 квітня о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, за попередню добу підрозділи ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три літаки та п’ять крилатих ракет.

    23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

    ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

    Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

    Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.

    Теги: росія окупанти ДСНС Одеса війна Україна порт ракета окупація #stoprussia
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    Летіли в бік порту. Над Одесою збиті дві російські ракети