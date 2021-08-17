Одесит подарував другу телефон, який відібрав у перехожого
Грабіжник вдарив ногою перехожого та відібрав у нього телефон
Поліція Одеси притягує до відповідальності 18-річного чоловіка за грабіж, а його 34-річного товариша – за приховування злочину та збут вкраденого майна. Про це повідомляє поліція Одещини.
«Коли на Люстдорфській дорозі юний зловмисник на очах у свого приятеля зненацька вдарив ногою в груди перехожого та відібрав у нього смартфон, той не тільки не сповістив про це в поліцію, а ще й прийняв у дарунок викрадений ґаджет, який в подальшому передарував братові», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці викрили обох правопорушників та оголосили їм підозри: молодшому за статтею про грабіж, а старшому – за статтею про приховування злочину та статтею 198 – «Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом» Кримінального кодексу України.
За скоєне одному загрожує до шести років позбавлення волі, а другому – до трьох.