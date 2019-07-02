Одесити представили українські музичні традиції на міжнародному фестивалі у Вірменії



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Вихованці одеських шкіл естетичного виховання взяли участь у Міжнародному музичному фестивалі-конкурсі ODESA-VANADZOR MUSIC OLYMP у Вірменії

У червні 2019 року в місті Ванадзор (Вірменія) відбувся Перший Міжнародний музичний фестиваль-конкурс ODESA-VANADZOR MUSIC OLYMP. Захід проводився в рамках проекту «Одеса їде в гості».

Фестиваль-конкурс ODESA-VANADZOR MUSIC OLYMP - це нова форма творчої співпраці, покликана зміцнити і розширити культурні контакти, творчі, педагогічні, міждержавні зв'язки між містами і країнами.

Понад 600 учасників з різних куточків Вірменії взяли участь у творчому змаганні в номінаціях: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, духові та народні інструменти, академічний і народний спів, вокальні та інструментальні ансамблі, хор, сольфеджіо.

Яскраві виступи представили юні талановиті музиканти з Одеси. Для багатьох з них участь у фестивалі-конкурсі ODESA-VANADZOR MUSIC OLYMP стала першою можливістю продемонструвати свої творчі здібності.

У конкурсній програмі брали участь учні шкіл естетичного виховання (коледжів) від 7 до 18 років у трьох вікових категоріях. Згідно з вимогами, конкурсанти виконували твори українських або вірменських композиторів, що дозволяло збагатити музичний кругозір і виконавську майстерність юних музикантів.

До складу журі фестивалю-конкурсу ввійшли відомі діячі мистецтв України і Вірменії: Кармелла Цепколенко і Марина Перепелиця (Одеса), Давид Газарян і Арзас Восканян (Єреван), Аріга Гурджиянц і Гагік Агабабян (Ванадзор).

Організатори фестивалю-конкурсу та члени журі вручили учасникам дипломи I, II і III ступеня, а також дипломи за краще виконання твору українського композитора, вірменського композитора, за кращу роботу по сольфеджіо. Крім того, всі учасники отримали пам'ятні подарунки та призи.

Голова журі фестивалю-конкурсу - проректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, секретар правління Національної спілки композиторів України, Генеральний секретар Національного комітету України Міжнародна музична рада (IMC), заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії Леся Олійник вручила спеціальний приз - сертифікат на участь у музичній олімпіаді «Голос країни» (Київ) - талановитому піаністу Давиду Хачатряну (педагог Каріне Халатян, м. Гюмрі).

Мер Ванадзора Мамікон Асланян вручив представникам України Листи подяки, складені українською мовою.