Одеські спортсмени успішно виступили на Кубку України зі скелелазіння
Вихованці одеської спортшколи №12 показали гарні результати на етапі Кубка України зі скелелазіння в категорії «швидкість», зайнявши призові місця
27-28 червня 2019 року в Маріуполі відбувся етап Кубка України зі скелелазіння (категорія - швидкість). У турнірі брали участь понад 20 спортсменів з 5-ти областей України.
Одесу на змаганнях представили вихованці дитячо-юнацької спортивної школи № 12.
За підсумками змагань одеські спортсмени зайняли такі місця:
- Софія Гладка, 2003 р.н. (тренер - Віктор Ремньов) - 2 місце;
- Олександр Павленко, 1996 р.н. (тренери - Маргарита Левіна, Любов Зимова) - 3 місце;
- Григорій Ільчишин, 2004 р.н. (тренер - Віктор Ремньов) - 4 місце;
- Максим Яковлєв, 2003 р.н. (тренер - Любов Зимова) - 6 місце.