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    Одеські спортсмени успішно виступили на Кубку України зі скелелазіння

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    Одеські спортсмени успішно виступили на Кубку України зі скелелазіння

    Вихованці одеської спортшколи №12 показали гарні результати на етапі Кубка України зі скелелазіння в категорії «швидкість», зайнявши призові місця

    27-28 червня 2019 року в Маріуполі відбувся етап Кубка України зі скелелазіння (категорія - швидкість). У турнірі брали участь понад 20 спортсменів з 5-ти областей України.

    Одесу на змаганнях представили вихованці дитячо-юнацької спортивної школи № 12.

    За підсумками змагань одеські спортсмени зайняли такі місця:

    • Софія Гладка, 2003 р.н. (тренер - Віктор Ремньов) - 2 місце;
    • Олександр Павленко, 1996 р.н. (тренери - Маргарита Левіна, Любов Зимова) - 3 місце;
    • Григорій Ільчишин, 2004 р.н. (тренер - Віктор Ремньов) - 4 місце;
    • Максим Яковлєв, 2003 р.н. (тренер - Любов Зимова) - 6 місце.
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