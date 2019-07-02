Україна опустилася в рейтингу паспортів через втрату безвізу з двома африканськими країнами



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Дві африканські країни вирішили ввести для українців електронну візу замість візи після прибуття

З квітня по липень 2019 року Україна опустилася в рейтингу паспортів світу на 44-е місце (мінус 4 позиції), втративши безвізовий режим з двома країнами. Про це свідчать дані оновленого Індексу паспортів, опублікованого компанією Henley & Partners у вівторок, 2 липня.

Згідно з оновленим рейтингом, Україна ділить 44-е місце з Нікарагуа і Тувалу. Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн. За останні місяці Джібуті і Бенін змінили свою візову політику, і тепер українці повинні отримувати електронну візу замість візи після прибуття.

Перше місце в рейтингу як і раніше займають Японія і Сінгапур, паспорти яких дозволяють відвідувати без візи 189 країн світу. Південна Корея, яка три місяці тому також була на першій сходинці, втратила дві позиції і тепер займає друге місце разом з Німеччиною і Фінляндією (187 країн). Трійку лідерів замикають Данія, Італія та Люксембург (186 країн).

У дослідженні також зазначається, що за 10 років кількість безвізових країн для українців зросла в 2,5 рази. Так, в 2009 році громадяни України могли відвідувати без візи всього 50 країн світу, займаючи 62 місце в рейтингу, 5 років тому - 79 країн, займаючи 53 місце в рейтингу. Станом на початок липня українці можуть без віз відвідувати 126 країн світу.

Варто зазначити, що згідно з іншим рейтингом - Global Passport Power Rank - український паспорт, станом на травень, займав 25 місце в світі з можливістю відвідувати без віз 132 країни.