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    В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»

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    В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»

    Переможницею національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019» в Одесі стала представниця Миколаєва

    Перед глядачами виступив соліст гурту De-Phazz Карл Фріерсан у супроводі одеських музикантів під керівництвом Олексія Петухова.

    За підсумками роботи журі головні номінації були розподілені таким чином:

    • «Найкращий національний костюм» - Анастасія Мартинова, Ізмаїл;
    • «Міс Талант» - Дар'я Славова, Одеса;
    • «Міс Фото» - Олена Вакуленко, Луганськ;
    • «Міс Туризм Чорне море - 2019» - Валерія Струтинська, Одеса;
    • «Bikini Queen 2019» - Вікторія Вужейко, Одеса;
    • «Віце Міс Туризм Одеса - 2019» - Анастасія Плясецька, Рівне;
    • «Віце Міс Туризм Україна - 2019» - Христина Мунтян, Теплодар;
    • «1-а Віце Міс Туризм Україна 2019» - Вікторія Маврікова, Донецьк;
    • «Міс Туризм Одеса - 2019» - Дар'я Славова, Одеса;
    • «Міс Туризм Україна - 2019» - Інна Саларева, Миколаїв.

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    В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»
    В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»
    В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»
    В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»
    В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»
    В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»
    В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»
    В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»
    В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»
    В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»
    В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»

    Переможницею конкурсу «Міс туризм України - 2019» стала Інна Саларева з Миколаєва.

    Конкурс «Міс Туризм Україна» заснований у 2001 році в Одесі. Основна мета конкурсу - популяризація туристичного сектору економіки Одеси, підтримка програми розвитку туризму, залучення туристів до Південної Пальміри.
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