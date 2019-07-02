В Одесі назвали переможницю національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019»
Переможницею національного конкурсу краси «Міс Туризм Україна - 2019» в Одесі стала представниця Миколаєва
Перед глядачами виступив соліст гурту De-Phazz Карл Фріерсан у супроводі одеських музикантів під керівництвом Олексія Петухова.
За підсумками роботи журі головні номінації були розподілені таким чином:
- «Найкращий національний костюм» - Анастасія Мартинова, Ізмаїл;
- «Міс Талант» - Дар'я Славова, Одеса;
- «Міс Фото» - Олена Вакуленко, Луганськ;
- «Міс Туризм Чорне море - 2019» - Валерія Струтинська, Одеса;
- «Bikini Queen 2019» - Вікторія Вужейко, Одеса;
- «Віце Міс Туризм Одеса - 2019» - Анастасія Плясецька, Рівне;
- «Віце Міс Туризм Україна - 2019» - Христина Мунтян, Теплодар;
- «1-а Віце Міс Туризм Україна 2019» - Вікторія Маврікова, Донецьк;
- «Міс Туризм Одеса - 2019» - Дар'я Славова, Одеса;
- «Міс Туризм Україна - 2019» - Інна Саларева, Миколаїв.
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Переможницею конкурсу «Міс туризм України - 2019» стала Інна Саларева з Миколаєва.
Конкурс «Міс Туризм Україна» заснований у 2001 році в Одесі. Основна мета конкурсу - популяризація туристичного сектору економіки Одеси, підтримка програми розвитку туризму, залучення туристів до Південної Пальміри.