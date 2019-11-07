Одеська міськрада вирішила торгувати записами з камер відеоспостереження (документ)



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Виконком міськради ухвалив рішення щодо придбання відео з камер спостерення Офіційний сайт міста Одеса

Ціна одного відео від 70 до 354 грн

Виконком Одеської міської ради ухвалив рішення «Про встановлення тарифів на послуги, що надаються комунальною установою «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)». Про це повідомляє офіційний сайт міста.

Влада міста наголошує, що це рішення ухвалене «з метою забезпечення сталого функціонування та розвитку Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси».

Виконком встановив тарифи на послуги, що надаються комунальною установою «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»).

Наприклад, ціна за придбання відео коливається від 70 до 354 грн. Придбати можна як повне відео за день, так і певний фрагмент - при зазначенні дати і часу. Також можна придбати доступ до хмарного сервісу, на якому зберігаються файли. Якщо відео захищене водяним знаком Центру і записано на диск, його ціна становить 240 грн. 99 коп. Якщо дата і час відеозапису невідомі, то диск з такою інформацією обійдеться у 354 грн. 25 коп.

Для тих, хто хоче підключитися до відеоархіву без права завантаження відео, послуга підключення становитиме 71 грн. А щомісячна абонплата складе 554 грн. Підключення до хмарного сервісу (VSaaS) коштуватиме 73 грн., з абонплатою - 680 грн. на місяць.