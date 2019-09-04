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    Одеська облрада звільнила Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею

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    Олександр&nbsp;Ройтбурд &ndash; відомий український художник - Одеська облрада звільнила Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею
    Олександр Ройтбурд – відомий український художник

    У березні 2018 року з Ройтбурдом був підписаний контракт на п’ять років

    У середу, 4 вересня, депутати Одеської обласної ради підтримали звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

    Про це повідомила у Facebook журналіст Зоя Казанжи.

    «Щойно на сесії Одеської обласної ради проголосували за звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда», - написала Казанжи.

    Вона розкритикувала звільнення Ройтбурда.

    «Це місто варте того, що з ним відбувається. Страшне, неспроможне, відстале, жорстоке, неосвічене. Тут нічого нормального і ніхто нормальний не виживає. Тут рулить сірість і тупість. Тут саме таких і вибирають на посади. Бо зрозумілі і неконкурентноспроможні. Відкривайте нічні клуби і проводьте гастрономічні фестивалі. Танцюйте і жеріть», - зазначила Казанжи.

    Згідно з рішенням Одеської облради Ройтбурд звільнений 4 вересня.

    Нагадаємо, Ройтбурда призначили директором Одеського художнього музею у березні 2018 року. З ним був підписаний контракт на п’ять років.

    Ройтбурд – відомий український художник, у 2014 році підтримав Євромайдан в Одесі.

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