Одеська облрада звільнила Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею
У березні 2018 року з Ройтбурдом був підписаний контракт на п’ять років
У середу, 4 вересня, депутати Одеської обласної ради підтримали звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.
Про це повідомила у Facebook журналіст Зоя Казанжи.
«Щойно на сесії Одеської обласної ради проголосували за звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда», - написала Казанжи.
Вона розкритикувала звільнення Ройтбурда.
«Це місто варте того, що з ним відбувається. Страшне, неспроможне, відстале, жорстоке, неосвічене. Тут нічого нормального і ніхто нормальний не виживає. Тут рулить сірість і тупість. Тут саме таких і вибирають на посади. Бо зрозумілі і неконкурентноспроможні. Відкривайте нічні клуби і проводьте гастрономічні фестивалі. Танцюйте і жеріть», - зазначила Казанжи.
Згідно з рішенням Одеської облради Ройтбурд звільнений 4 вересня.
Нагадаємо, Ройтбурда призначили директором Одеського художнього музею у березні 2018 року. З ним був підписаний контракт на п’ять років.
Ройтбурд – відомий український художник, у 2014 році підтримав Євромайдан в Одесі.