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    Одеська поліція затримала іноземного таксиста-сутенера

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    Чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років

    Правоохоронці затримали іноземця за звідництво в Одесі. Про це повідомляє прес-служба ГУ національної поліції України в Одеській області.

    Поліція задокументувала декілька епізодів протиправної діяльності зловмисника.

    32-річний чоловік займався приватними перевезеннями, коли у нього виникла ідея незаконного заробітку. Іноземець вирішив за гроші організовувати зустрічі чоловіків, які прагнули вступити в інтимні стосунки, з дівчатами, які надавали послуги інтимного характеру.

    Під час поїздок на своєму автомобілі, зловмисник повідомляв пасажиру, про те, що може організувати інтимну зустріч з дівчиною. Якщо громадянин погоджувався, звідник доставляв його в готель, куди, за дзвінком, прибувала і дівчина. Ціна послуги становила приблизно одну тисячу гривень на годину. При цьому посередник отримував гроші від обох учасників угоди.

    Як повідомляють в поліції, за даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України.

    Правопорушнику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

    Джерело: trassae95.com

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