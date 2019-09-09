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    Одеська спортсменка отримала золото на популярному турнірі

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    Одеська спортсменка отримала золото на популярному турнірі

    Перемогу одеситці приніс коронний удар «ура-маваши»

    Одеситка Анжеліка Терлюга стала переможницею турніру «Карате 1 Прем'єр-Ліга», який відбувся в Токіо. Про це повідомили в регіональному відділенні Національного олімпійського комітету.

    У фіналі змагань в категорії «до 55 кг» спортсменка перемогла Вен Цзю Юнь з Тайваню, яка знаходиться на другому місці світового рейтингу. Поєдинок закінчився з рахунком 3:1.

    Перемогу одеситці приніс коронний удар «ура-маваши», який вона зробила менш, ніж за 2 хвилини до закінчення бою. У цьому турнірі Терлюга отримала важливі бали в олімпійський рейтинг.

    Уже четверта перемога спортсменки на етапах Прем'єр-ліги в цьому році, закріпила її на першому місці світового і олімпійського рейтингу в своїй ваговій категорії.

    Джерело: Пушкинская.net

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