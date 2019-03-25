Директор табору «Вікторія» проведе ще два місяці в СІЗО



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Хоча не всі батьки загиблих дітей підтримали продовження арешту

Директор сумнозвісного табору «Вікторії» Петрос Саркісян, якого звинувачують в порушенні правил пожежної безпеки, через що у вересні 2017 року загинули три дитини, ще два місяці проведе у СІЗО. Думки батьків загиблих і постраждалих дітей з цього приводу розділилися.

Прокурор Оксана Моско просила залишити директора табору в СІЗО, оскільки ризик того, що він може сховатися або тиснути на свідків нібито не зменшився. Адвокат Саркісяна Ігор Карпов, в свою чергу, заявив зустрічне клопотання з проханням відпустити його підзахисного під домашній арешт. На думку сторони захисту, ризики, про які говорить прокурор, абстрактні і нічим не підтверджені.

Думку прокурора підтримали присутні на засіданні батьки потерпілих дітей. За арешт виступили і батьки загиблої під час пожежі Сніжани Арпентьєв Ігор і Світлана. Батько загиблої Соні Мазур Олексій залишив це питання на розсуд суду, а Сергій Кулинич, батько третьої загиблої дівчинки Анастасії, підтримав клопотання захисників Саркісяна і просив відпустити директора табору під домашній арешт.

У результаті суддя Віктор Чаплицький порахував, що ризики дійсно не зменшилися і відправив Саркісяна в СІЗО ще на два місяці.

Нагадаємо, в результаті пожежі в таборі «Вікторія», яка сталася 15 вересня 2017 року, загинули три дівчинки - вихованки танцювального колективу «Адель», які відпочивали в таборі.

Джерело: Пушкинская.net