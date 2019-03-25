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    У Sport Life на Троєщині помер чоловік

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    У фітнес-центр прибули медики, які констатували смерть чоловіка - У Sport Life на Троєщині помер чоловік
    У фітнес-центр прибули медики, які констатували смерть чоловіка
    Фото: Інформатор

    Правоохоронці встановлюють деталі трагедії

    Сьогодні, 25 березня, на Троєщині стався трагічний інцидент: у фітнес-клубі Sport Life на проспекті Маяковського, 44 помер чоловік.

    На місце викликали лікарів, які по приїзду констатували смерть чоловіка.

    Смерть наступила близько 14:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За адресою викликали поліцію і слідчо-оперативну групу.

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    За словами поліцейських, чоловік був відвідувачем фітнес-центру. Смерть наступила безпосередньо в одному з приміщень Sport Life, попередньо він підсковзнувся в басейні. Однак цю інформацію поки не підтвердили.

    Вхід до будівлі фітнес-центру закрили, а людей вивели. Персонал закладу відмовляється від коментарів.

    Правоохоронці встановлюють деталі інциденту.

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    У Sport Life на Троєщині помер чоловік
    У Sport Life на Троєщині помер чоловік
    У Sport Life на Троєщині помер чоловік
    У Sport Life на Троєщині помер чоловік
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, раніше в одному з басейнів Sport Life в Києві потонув чоловік. Подія трапилася в фітнес-центрі по вулиці Волоська, 62.

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