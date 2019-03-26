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    Виборы-2019: зміни в роботі двох центрів админуслуг в Одесі

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    Виборы-2019: зміни в роботі двох центрів админуслуг в Одесі

    Зміни вносяться в роботу центрів надання адмінпослуг у Київському і Малиновському районах

    У зв'язку з проведенням 31 березня 2019 року виборів Президента України та роботою окружних виборчих комісій територіального виборчого округу № 133 і №134 в будівлях Київської та Малиновської адміністрації, територіальні підрозділи Центру надання адмінпослуг у Київському і Малиновському районі (вул. Академіка Корольова, 9 і вул. Генерала Петрова, 22) будуть тимчасово переміщені в головний офіс Центру.

    Департамент надання адмінпослуг повідомляє, що 1 і 2 квітня 2019 року приймання документів та видача готових результатів зазначеними підрозділами буде проводитися за адресою: вул. Косовська, 2Д.

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    Територіальне представництво Центру в Суворовському районі працює без змін у роботі.

    За телефонами кол-центру Департаменту 705-55-55 або 15-35 можна отримати додаткову інформацію та записатися на прийом у Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

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