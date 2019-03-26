Рев моторів та море адреналіну. У Визирці вперше пройшли змагання з мотоспорту



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Viзірка Moto Party порадувала селян та гостей

Гучний рев моторів у виконанні залізних коней, які керовані своїми вершниками у різнокольорових костюмах, зійшлися на майданчику у самому центрі Визирки біля Будинку культури. Тут всіх присутніх привітав очільник села Олександр Токменінов.

«Сьогодні Визирка вперше бачить таку кількість гостей, особливо на такій сучасній техніці. Наші мешканці задоволені. Ми вдячні організаторам, що вирішили обрати наше село», - Олександр Токменінов, очільник Визирки.

Олександр Токменінов впевнений, що відтепер такі спортивні події стануть регулярними і кожного разу все більш масштабнішими. Далі на сцені з’явився, організатор учбово-тренувальних змагань «ViЗіркa Moto Party» Юрій Ткачук.

«Хлопці! Велике вам спасибі за те, що приїхали. Я думаю, що сьогодні ми накатаємося. Тут краєвиди і рельєф привабливі. Сподіваюся, що спільними зусиллями ми будем в недалекому майбутньому організовувати тут базу для занять спортом. Ге тільки для спортсменів, а й для їхніх сімей. Окрема подяка місцевій владі та організаторам за те, що йдуть га зустріч. Я сподіваюся, що у нас все вийде», - Юрій Ткачук, організатор «ViЗірка Moto Party», голова СТК «Южный ветер».

На площі зібралися не лише спортсмени-учасники кросу, а й чисельні глядачі - місцеві жителі, також гості, які спеціально приїхали подивитись на це шоу.

«Сьогодні я в ролі маршала. Я очікую на чудові перегони», - Вадим, учасник «ViЗіркa Moto Party».

Організаторам та ініціаторам «ViЗірка Moto Party» є чим пишатися, каже голова Визирської сільської ради Олександр Токменінов.

«Для нашого села це видатна подія. До нас приїхали гонщики з різних областей України. Ми будемо докладати всіх зусиль для того, аби розвивати мотоспорту у Визирці, в нашій громаді. Ц нас є можливість територіально - між Тилігульським та Аджалицьким лиманами. У нас є красоти та можливість для відпочинку як спортсменів, так і їхніх родин. Сьогодні бажаю всім веселого настрою та перемог», - Олександр Токменінов, голова Визирської сільської ради.

Далі мотогонщики у супроводі керівників та глядачів заїзду вирушили на місце пробігу у мальовничому куточку на території Визирської громади - кар’єру, колишньої шахти, де дуже цікавий рельєф, є пагорби та водойма.

Організатори попіклувалися щодо безпеки заходу. Тут працювала карета швидкої та пожежна машина. Ми поцікавилися емоціями та враженнями як дорослих, так і юних глядачів.

«Багато адреналіну тут сьогодні. Я задоволений», - Ярослав, гість «ViЗіркa Moto Party».

Хлопці справжні молодці. Це який дух треба мати, аби сісти і піднятися на таку гору, - Діна, гостя «ViЗіркa Moto Party».

Про деталі учбово-тренувальних змагань «ViЗіркa Moto Party» розповів його організатор, голова СТК «Южный ветер» Юрій Ткачук.

«Ця дисципліна називається «Кантрі-крос». Вона не така небезпечна, як Enduro. Тут потрібно старатися якомога швидше подолати перепони, відповідно на великій швидкості це все інакше», - Юрій Ткачук, організатор «ViЗіркa Moto Party», голова СТК «Южный ветер».

Вже ближче до фіналу, під час підбиття підсумків, гості спортивного свята, водії позашляховиків, вирішили помірятися силами свої залізних коней та випробувати можливості власних автівок з перетину водойми.

Одна з машин, на жаль, застрягла й почала тонути. На допомогу прийшли товариші, які з успіхом врятували друга. На завершення заходу були оголошені переможці «ViЗірка Moto Party». Ними стали у категорії «LIGHT» Денис Понуркевич, Дмитро Безруков та Олександр Чикиш. У категорії «HARD» Андрій Понкратов, Денис Фомін та Сергій Поляков.

Місцева влада і депутати завжди підтримуватимуть ініціативних молодих людей, які турбуються про розвиток спорту і фізичної культури у своїх населених пунктах,впевнений депутат Лиманської районної ради Віталій Кутателадзе.

«Я вважаю, що це досить травматичний вид спорту. Тому хлопці, які ним займаються професійно, готуються, використовують захисне обладнання, готують трасу. Я радий, що їм сподобалася Визирська місцевість. У нас є балки, русла пересохших річок. Ці змагання мають підтримку з нашого боку. Хлопці дуже культурно проводять захід. Популяризують цей вид спорту. Ми будемо підтримувати будь які види спорту. Найголовніше - аби була дотримана техніка безпеки. Ми створимо максимально комфортно умови для розвитку активної молоді, - Віталій Кутателадзе», - депутат Лиманської районної ради.

Джерело: Лиманська агенція новин