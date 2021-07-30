Facebook і YouTube вирішили по-новому заробляти на користувачах

Компанії вирішили заробити на так званій соціальній комерції

Соціальні мережі Facebook, YouTube і Twitter інтенсивно вкладаються в новий спосіб наростити доходи, пише Reuters.

Компанії вирішили заробити на так званій соціальній комерції – мова йде про покупки, які користувачі можуть здійснювати в соцмережах.

Передбачається, що за обсягом продажів за рік цей сектор в США виросте до $50 мільярдів в порівнянні з нинішніми 36 мільярдами.

Успіх соціальної комерції обумовлений частково тим, що товари пропонуються користувачам на підставі їхніх інтересів, причому і продажі також генерують дані, які можна буде в подальшому використовувати при рекламі.

Гонка за дані користувачів стає все більш напруженою, враховуючи, що недавно Apple обмежила для технологічних компаній можливість відстежувати дані власників iPhone і пропонувати персональну рекламу, пояснюють експерти з реклами.

Facebook запустив сервіс для магазинів в розпал пандемії, дозволивши брендам продавати товари прямо через Facebook і Instagram. Фахівці зауважують, що попит на онлайн-шопінг, ймовірно, буде рости і після скасування коронавірусних обмежень.

TikTok тестує можливість шопінгу в прямому ефірі разом з окремими британськими компаніями - користувачі зможуть купити одяг, поки блогер буде в реальному часі показувати її на відео. Twitter 28 липня оголосив, що почне тестувати можливість продажу через профілі брендів. YouTube хоче інтегрувати магазини безпосередньо в свою платформу.

При цьому такі компанії, як Facebook і Google, можуть зіткнутися з труднощами в роботі через обмеження, які випливають з указу президента США Джо Байдена. Він вирішив ускладнити для них поглинання інших компаній, щоб підтримати конкуренцію в секторі. Крім цього, технологічних гігантів в світі в цілому торкнеться і введення мінімальної ставки корпоративного податку, яке підтримали держави по всьому світу.

Нагадаємо, статистика Google Пошуку в Україні показує, що за останні 12 місяців кількість запитів українських користувачів зі словом «рецепт» зросла на 29% в порівнянні з аналогічним періодом рік тому.

Також український офіс Google оприлюднив рейтинг найпопулярніших напрямків для відпочинку серед українців за запитами у 2021 році.