  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Facebook і YouTube вирішили по-новому заробляти на користувачах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Facebook і YouTube планують по-новому заробляти на користувачах - Facebook і YouTube вирішили по-новому заробляти на користувачах
    Facebook і YouTube планують по-новому заробляти на користувачах
    Фото з відкритих джерел

    Компанії вирішили заробити на так званій соціальній комерції

    Соціальні мережі Facebook, YouTube і Twitter інтенсивно вкладаються в новий спосіб наростити доходи, пише Reuters.

    Компанії вирішили заробити на так званій соціальній комерції – мова йде про покупки, які користувачі можуть здійснювати в соцмережах.

    Передбачається, що за обсягом продажів за рік цей сектор в США виросте до $50 мільярдів в порівнянні з нинішніми 36 мільярдами.

    Успіх соціальної комерції обумовлений частково тим, що товари пропонуються користувачам на підставі їхніх інтересів, причому і продажі також генерують дані, які можна буде в подальшому використовувати при рекламі.

    Гонка за дані користувачів стає все більш напруженою, враховуючи, що недавно Apple обмежила для технологічних компаній можливість відстежувати дані власників iPhone і пропонувати персональну рекламу, пояснюють експерти з реклами.

    Facebook запустив сервіс для магазинів в розпал пандемії, дозволивши брендам продавати товари прямо через Facebook і Instagram. Фахівці зауважують, що попит на онлайн-шопінг, ймовірно, буде рости і після скасування коронавірусних обмежень.

    TikTok тестує можливість шопінгу в прямому ефірі разом з окремими британськими компаніями - користувачі зможуть купити одяг, поки блогер буде в реальному часі показувати її на відео. Twitter 28 липня оголосив, що почне тестувати можливість продажу через профілі брендів. YouTube хоче інтегрувати магазини безпосередньо в свою платформу.

    При цьому такі компанії, як Facebook і Google, можуть зіткнутися з труднощами в роботі через обмеження, які випливають з указу президента США Джо Байдена. Він вирішив ускладнити для них поглинання інших компаній, щоб підтримати конкуренцію в секторі. Крім цього, технологічних гігантів в світі в цілому торкнеться і введення мінімальної ставки корпоративного податку, яке підтримали держави по всьому світу.

    Нагадаємо, статистика Google Пошуку в Україні показує, що за останні 12 місяців кількість запитів українських користувачів зі словом «рецепт» зросла на 29% в порівнянні з аналогічним періодом рік тому.

    Також український офіс Google оприлюднив рейтинг найпопулярніших напрямків для відпочинку серед українців за запитами у 2021 році.

    Читайте також:

    Теги: США Google рейтинг Facebook соціальні мережі Apple YouTube Instagram TikTok
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Facebook і YouTube вирішили по-новому заробляти на користувачах