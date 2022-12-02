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Що буде із демонтованим пам’ятником Катерині ІІ: подробиці

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Що буде із демонтованим пам’ятником Катерині ІІ: подробиці
Пам'ятник «Засновникам Одеси»
Фото: Суспільне Одеса

Монумент було споруджено 1900 року, 1920-го його демонтували, а 2007 року — відновили

Сам постамент зі скульптурою Катерини закриють на території, а фігури Хосе де Рібаса, Франца де Волана, Григорія Потьомкіна та Платона Зубова зберігатимуться у фондах, повідомив співробітник музею Кирило Ліпатов.

Як відомо, 30 листопада міськрада Одеси підтримала демонтаж пам’ятника Засновникам Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини ІІ.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що є пропозиція створити у місті парк імперського минулого. Саме туди можуть згодом перемістити і пам’ятник Катерині ІІ.

Пам’ятник засновникам Одеси, як офіційно називається монумент, зображує російську імператрицю Катерину II та її «сподвижників» — Хосе де Рібас, Франц де Воллан, Григорій Потьомкін і Платон Зубов. Спочатку монумент було споруджено 1900 року, 1920-го його демонтували, а 2007 року — відновили.

Після того, як петиція із закликом знести пам’ятник Катерині II набрала понад 25 тисяч підписів, президент Володимир Зеленський передав звернення до Одеської міськради з проханням розглянути відповідно до компетенції.

Нагадаємо, раніше Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника російські імператриці Катерині ІІ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який раніше виступав проти знесення пам'ятника, заявив, що проголосує на сесії міськради за демонтаж пам’ятника.

6 листопада пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі місцева влада обнесла парканом. Саму скульптуру загорнули в чорний пакет

До слова, раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».

 

 

 

Теги: памятник Одеса музей декомунізація

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