Перейменування вулиці Пушкінської. Мер Одеси здивував своєю позицією

Раніше Геннадій Труханов заявляв, що в Одесі перейменують всі вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією

Раніше Геннадій Труханов заявляв, що в Одесі перейменують всі вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією

Труханов вважає, що Одеса – багатокультурна столиця України

Мер Одеси Геннадій Труханов виступив проти перейменування вулиці Пушкінської в місті. Про це він розповів в інтерв'ю The New York Times.

«Ні, я б цього (перейменування) не підтримав. Одеса – багатокультурна столиця України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського», – сказав він.

Також мер відповів на питання про те, чи здатний президент Російської Федерації Володимир Путін завдати удару по центру Одеси.

«Той, хто здатний на Бучу, на Маріуполь, на те, що відбувається на шляху до Миколаєва, здатний на все», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Геннадій Труханов заявляв, що в Одесі перейменують всі вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією. «Ми не бажаємо мати нічого спільного з державою, яка сьогодні намагається стерти наше місто, нашу країну з лиця землі», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав українські міста, які російські окупанти збираються «визволяти». Майбутній статус українських територій, таких як Одеса, Харків та Херсон, залежатиме від «волі місцевого населення», заявив Пєсков в інтерв'ю телеканалу CNN.

Нагадаємо, ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Крім того, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

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