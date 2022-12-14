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Одесити, які публічно прославляли Путіна та окупантів, отримали підозри 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Одесити, які публічно прославляли Путіна та окупантів, отримали підозри 
Зловмисники вихваляли загарбників та «русскій мір» 
фото з відкритих джерел

Фанатів кремлівського режиму підозрюють у колабораційній діяльності  

Одеські правоохоронці повідомили про підозру місцевим жителям, які публічно закликали підтримати російських окупантів. Про це у середу, 14 грудня, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Провокаторами виявились двоє чоловіків віком 34 та 50 років, які агітували за РФ у магазинах на території Малиновського та Київського районів Одеси. Один із них захоплювався «кремлівським режимом», називав російську агресію «визвольною спецоперацією» і вимагав визнати Україну та РФ «одним цілим». 

Другий фігурант вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та «одного з радянських диктаторів», стверджуючи, що нібито тільки вони здатні «навести порядок». 

Щодо зловмисників відкрито кримінальне провадження за статтею про колабораційну діяльність. 

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України. У результаті слідчо-оперативних дій встановлено особи ще двох «депутатов народного совета «ЛНР», які готували «нормативну базу» для проведення фейкового плебісциту в захоплених районах Луганщини.

Теги: Одеса колабораціонізм державна зрада

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