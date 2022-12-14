Одесити, які публічно прославляли Путіна та окупантів, отримали підозри 

Фанатів кремлівського режиму підозрюють у колабораційній діяльності

Одеські правоохоронці повідомили про підозру місцевим жителям, які публічно закликали підтримати російських окупантів. Про це у середу, 14 грудня, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

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Провокаторами виявились двоє чоловіків віком 34 та 50 років, які агітували за РФ у магазинах на території Малиновського та Київського районів Одеси. Один із них захоплювався «кремлівським режимом», називав російську агресію «визвольною спецоперацією» і вимагав визнати Україну та РФ «одним цілим».

Другий фігурант вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та «одного з радянських диктаторів», стверджуючи, що нібито тільки вони здатні «навести порядок».

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Щодо зловмисників відкрито кримінальне провадження за статтею про колабораційну діяльність.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України. У результаті слідчо-оперативних дій встановлено особи ще двох «депутатов народного совета «ЛНР», які готували «нормативну базу» для проведення фейкового плебісциту в захоплених районах Луганщини.