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Одеський провайдер надавав доступ до російської пропаганди (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одеський провайдер надавав доступ до російської пропаганди (фото)
Компанія з 2016 року і дотепер пропонувала на публічних закупівлях свої послуги для державних установ та військових частин Одеської області
фото: пресслужба Офісу генерального прокурора

Під час обшуку виявлено пристрій, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними з «Придністровською республікою»

В Одесі правоохоронці викрили провайдера, який надавав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських телеканалів та інтернет-ресурсів РФ і так званих «Л/ДНР». Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як інформує слідство, попри заборону Ради з національної безпеки та оборони, підприємство не блокувало контент держави-агресора, а навпаки – налаштувало обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів РФ і тимчасово окупованих територій України. Послуга з підключення коштувала 3000 гривень, щомісячна абонплата становила 250 гривень.

В офісі підприємства та за місцями розміщення обладнання правоохоронні органи провели слідчі дії, внаслідок чого було вилучено телекомунікаційні прилади, зафіксовано трафік. Також під час обшуку виявлено пристрій, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними з «Придністровською республікою».

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Компанія з 2016 року і дотепер пропонувала на публічних закупівлях свої послуги для державних установ та військових частин Одеської області.

Нагадаємо, суд виніс вирок 15 бойовикам «Л/ДНР», які штурмували українські міста на півдні та сході України. Також СБУ викрила організаторів «приєднання» Луганщини до РФ, серед яких учасники переговорів у Мінську.

Теги: телебачення вирок послуги розслідування інтернет слідство прокурор Одеса «ЛНР» колабораціонізм

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