Під завалами будинку в Одесі знайдене загибле немовля

Кількість жертв ворожого удару по Одесі зросла до трьох

Кількість жертв російської атаки на Одесу збільшилася до трьох осіб. Рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіло дитини. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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«Тільки що рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини. Пошуково-рятувальна операція триває», – зазначив глава області.

Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнила, що на рівні першого поверху, під завалами виявлено тіло загиблої дитини.

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Усього загинули три особи, ще восьмеро – постраждали. Рятувальники врятовали п’ятьох людей, серед яких одна дитина. Пошукові роботи тривають.

У міській раді Одеси зазначили, що загиблому немовляті було всього три місяці.

«На жаль кількість жертв збільшилася до трьох. З-під завалів дістали тіло тримісячного Тимофія. Мати ще шукають», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про двох загиблих.

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Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.