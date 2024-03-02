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Нічна атака на Одесу: скільки ворожих цілей знищено

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нічна атака на Одесу: скільки ворожих цілей знищено
фото: Сили оборони півдня України

Підрозділи ППО протягом години «в інтенсивному режимі відбивали цю атаку» на Одеську область

У ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську 9-поверхівку. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Підрозділи ППО протягом години «в інтенсивному режимі відбивали цю атаку» на Одеську область.

«7 цілей було знищено. Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-ти поверховий будинок спального району», - передали військові.

Наразі відомо про одну загиблу людину та сім постраждалих, серед яких вагітна жінка та маленька дитина.

Станом на зараз триває пошуково-рятувальна операція, за попередніми даними під завалами можуть бути люди.

Як повідомлялося, у ніч на 2 березня через атаку ворожих «Шахедів» по густонаселеному районі в одній з пошкоджених багатоповерхівок обвалилася частина будинку. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

«Чергова терористична атака на мирно спляче місто. Густонаселений район. Тут просто жах. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Ведуться розбори завалів», – сказав міський голова Геннадій Труханов.

Він уточнив, що загиблий – молода людина, та додав, що постраждалим надається медична допомога.

Також було пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення.

У ніч проти 2 березня в Одесі внаслідок російської атаки із застосуванням «Шахедів» були пошкоджені багатоповерхівки, відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них є дитина. Також внаслідок російської атаки є один загиблий.

Теги: військові ворог опалення рятувальники будинок безпілотник дитина Одеса

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