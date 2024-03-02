Нічний удар по Одесі: рятувальники дістали з-під завалів ще одного загиблого (фото)
В Одесі кількість жертв ворожої атаки зросла до двох
Унаслідок нічної ворожої атаки на Одесу загинули дві людини. Ще восьмеро – поранені, серед них є дитина. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.
За даними слідства, вночі 2 березня ворог здійснив атаку БпЛА на Одесу. Безпілотник влучив у дев’ятиповерховий будинок спального району міста. Частина під’їзду з 18 квартир зруйнована.
Наразі відомо про двох загиблих та вісьмох постраждалих, серед яких і трирічна дитина.
Тривають розбори завалів та пошуково-рятувальні операції. Під завалами ще можуть бути люди, безвісти зниклими вважаться шість жителів будинку.
На місці події правоохоронці документують наслідки атаки ворога.
Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про одного загиблого.
Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.
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